ترمپ: به پیگیری مذاکرات رو در رو میان پوتین و زیلینسکی متعهد استم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که با وجود عدم قاطعیت در مورد دورنمای مذاکرات رو در رو بین ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، همچنان به پیگیری روند توافق صلح بین روسیه و اوکراین متعهد است.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در حالی که میزبان کارول نوراتسکی، رییس جمهور پولند، در قصر سفید بود، به سوال یک خبرنگار درباره ضرب‌الاجل دو هفته ‌ای که برای رییس جمهور پوتین جهت آغاز مذاکرات صلح با رییس جمهور زیلینسکی تعیین کرده بود، پاسخ داد.

ترمپ گفت: "من به زودی با او ( زیلینسکی) صحبت خواهم کرد و خواهم دانست که چه کار باید انجام دهیم. طوری که می ‌دانید، ما اقدامات بسیار جدی انجام داده ‌ایم و از جهات دیگر نیز اقدامات جدی انجام داده ‌ایم. من طی چند روز آینده با او صحبت خواهم کرد و خواهیم دید. من دقیقاً خواهم دانست که چه اتفاقی می‌ افتد."

رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه در حالیکه میزبان کارول نوراتسکی، رییس جمهور پولند در قصر سفید بود، با اشاره به تلفات تعداد زیاد سربازان روسی و اوکراینی گفت که این سربازان به خاطر یک "جنگ احمقانه" جان‌های شان را از دست می‌دهند.

دونالد ترمپ گفت: "من خوشحال نیستم که این همه مردم می‌میرند. ۷۸۱۹ نفر هفتۀ گذشته کشته‌ شدند. سربازان روسی و سربازان اوکراینی، نه سربازان امریکایی و نه سربازان پولندی. اما آنان انسان استند. آنان والدین دارند، با والدین خود خداحافظی می‌‌کنند و والدین شان دیگر هرگز آنان را نمی ‌بینند، این پایان آنان به خاطر یک جنگ احمقانه است. من می‌‌خواهم شاهد پایان آن باشم. "

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در مصاحبه تیلفونی با شبکه خبری سی‌ بی ‌اس در پیوند به مذاکرات رو در رو میان پوتین و زیلینسکی گفت که این مذاکرات صورت خواهد گرفت. او گفت: "اتفاقی قرار است رخ دهد، اما آنان هنوز آماده نیستند. اما اتفاقی قرار است رخ دهد. ما قرار است آن را انجام دهیم."

در همین حال، رهبران اروپایی موسوم به "ایتلاف کشورهای علاقمند" که از تلاش ترمپ برای پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین حمایت می‌کنند، روز پنجشنبه در پاریس دیدار کردند.

این کشورها ماه‌ ها است که در سطوح مختلف در حال مذاکره استند تا سهم نظامی خود در اوکراین را مشخص کنند تا پس از برقراری آتش ‌بس نهایی، مانع حملۀ مجدد روسیه به این کشور شوند.

ویدیوهایی از استیف ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ترمپ برای ماموریت‌های صلح، که به همراه امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، زیلینسکی و دیگر رهبران اروپایی در مذاکرات پاریس شرکت کرده بود، ضبط شده است.

زیلینسکی گفت که شرکت‌کنندگان "همه با یک هدف متحد هستند: پایان دادن به این جنگ، با صلح قابل اعتماد و امنیت دراز مدت."