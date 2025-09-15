دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که واشنگتن آماده است به خاطر جنگ روسیه در اوکراین "تحریم‌های بزرگ" را بر مسکو اعمال کند، اما تنها در صورتیکه تمام کشورهای عضو ناتو تدابیر مشابه را اتخاذ کرده و خریداری نفت را از روسیه متوقف کنند.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، ضمن بیان این مطلب، نگاشته است: "تعهد ناتو به پیروزی بسیار کمتر از ۱۰۰درصد و نیز خریداری نفت روسیه، از سوی برخی، تکان‌دهنده بوده است! این کار موضع مذاکراتی و قدرت چانه‌زنی شما را در برابر روسیه، بسیار تضعیف می‌کند."

بر اساس گزارش "مرکز تحقیقات در مورد انرژی و هوای پاک" ترکیه که عضو ناتو است، یکی از بزرگترین دریافت کنندگان نفت روسیه است.

ترمپ همواره بر توقف جنگ روسیه در اوکراین تاکید کرده و نیز خواستار گفتگوهای مستقیم میان ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین شده است.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که تنفر میان پوتین و زیلینسکی "غیرقابل درک" است.

زمانیکه از ترمپ پرسیده شد که آیا رهبران اوکراین و روسیه ملاقات خواهند کرد، رییس جمهور ترمپ در پاسخ گفت: "نمی‌دانم، فکر کنم که من باید همه حرف‎‌‌ها را بزنم."

قوای نظامی اوکراین روز یکشنبه گفت که طیاره‌های بی‌سر‌نشین اوکراینی یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت روسیه را در منطقۀ شمال‌غربی لنینگراد هدف گرفت که منجر به آتش‌سوزی شد.

هم اوکراین و هم روسیه، در سه و نیم سال گذشته، به گونۀ متکرر از طیاره‌های بی‌سرنشین (درون) برای انجام حملات کار گرفته اند.

هفتۀ گذشته، چند درون روسی پس از ورود به حریم فضایی پولند سقوط داده شدند.