ترمپ در دیدار با رهبران اروپا: برای پایان جنگ اوکراین نشست سه جانبه با زیلینسکی و پوتین خواهم داشت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه ۱۸ اگست در جلسه مشترک با رهبران اروپایی در قصر سفید، نسبت به پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین و دستیابی به صلح پایدار ابراز خوشبینی کرد.
ترمپ که لحظاتی پیشتر از دیدار با رهبران اروپایی دیداری با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین داشت، با اشاره به گفتگوهایش با رهبر اوکراین گفت: "روز بسیار موفق و گفتگوهای مهمی داشتیم. هدف ما تلاش برای پایان جنگ و کشتار است."
رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفت: "غیرمستقیم با پوتین هم صحبت کردم و بعد از این هم با او صحبت میکنم و شاید گفتگوی خیلی خوب باشد. بعدش هم دیدار سهجانبه خواهیم داشت تا قضیه را فیصله کرده و از شر جنگ خلاص شویم."
ترمپ با بیان این که "کشورهای اروپایی بخش بسیاری از بار را بر دوش خواهند کشید"، گفت که در جلسات "مواضع پوتین را هم مطرح خواهیم کرد و رییس جمهوری اوکراین را هم داریم و سعی میکنیم در اسرع وقت به دیدار سهجانبه برسیم."
او افزود: "شش جنگ دیگر که متوقف کردیم، آتشبس نبود، پایان جنگ بود! از این لحاظ آتشبس خوب است که کشتار متوقف میشود، اما توافق صلح در آینده نزدیک قابل دسترس است و گام بعدی دیدار سه جانبه است؛ مشتاقم که با هم کار کنیم و به نتیجه برسیم."
زیلینسکی در این جلسه گفت: "این بهترین گفتگو تاکنون و حتا در آینده بود. در مورد مسایل امنیت و صلح صحبت کردیم. سایر رهبران اروپا هم به شما نگاه میکنند. ما قلبا با هم بودیم. از طرف مردم اوکراین تشکر میکنم و ما میخواهیم این جنگ تمام شود."
رییس جمهور اوکراین با ابراز سپاس از "علامت قوی" ایالات متحده برای تضمین امنیت و با اشارهٔ مشخص به نشست سه جانبه - اوکراین، امریکا و ورسیه - تاکید کرد: "ما با کمک ترمپ تصمیمهایی را بگیریم که در مورد همه مسایل ارضی و حساسیتبرانگیز حرف بزنیم."
مارک روته، منشی عمومی ناتو، با قدردانی از تلاشهای ترمپ گفت: "آغاز گفتگو و تماس تلیفونی که با پوتین گرفتید، در نتیجهاش ما به امروز رسیدیم و اگر امروز را درست به پایان برسانیم جنگ فاجعهبار اوکراین و کشتار تمام خواهد شد."
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، در این جلسه گفت: "تضمین امنیتی مشابه ماده پنجم منشور ناتو قرار است شکل گیرد که بسیار خوشحالم و خوشحالم که درباره کودکان اوکراینی صحبت کردید و میتوانند به خانوادههایشان برگردند."
فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان، نیز با سپاس بسیار از ترمپ برای میزبانی این جلسه، این دیدار را "بسیار مفید" توصیف کرد و گفت: "گام بعدی پیچیدهتر است. راه باز است و این مسیر را شما جمعه گذشته باز کردید، اما میتواند مسیر مذاکرات پیچیده هم باز شود...همه میخواهیم بعد از جلسه دیگر آتشبس بشود. بگذارید فشار بیاوریم به روسیه چرا که اعتبار این تلاشها رسیدن به آتشبس است."
ترمپ در پاسخ به او گفت: "در شش جنگی که به پایان رساندم آتشبس نبود، بلکه جنگ به پایان رسید. مثل جنگ رواندا و کانگو که بعد از ۳۵ سال پایان یافت."
جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، نیز با سپاس از میزبانی ترمپ گفت: "یک فاز نوین پس از چند سال جنگ ایجاد شده، در حالی که طرف روسی تمایلی برای توافق نداشت. اما به لطف شما و دستاوردهای میدان نبرد و شجاعت اوکراین و اتحاد ما این حاصل شده است."
او تکید کرد: "اگر میخواهیم به صلح و عدالت برسیم باید متحد باشیم برای همین این روزی بسیار خوب است و میتوانید روی ما ایتالیاییها حساب کنید. راجع به مسایل مهمی حرف خواهیم زد که اولینش تضمینهای امنیتی است."
امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه با ابراز سپاس از میزبانی و تعهد ترمپ گفت: "همه کسانی که سر این میز نشستهاند طرفدار صلح بوده و در سه سال گذشته تلاش کردهاند که به آن برسند...ما باید بعد از ظهر هم درباره تضمینهای امنیتی و تضمین همه کشورهای اروپایی حرف بزنیم. و زمانی که جلسه سهجانبه برگزار میشود، دستکم باید خواهان توقف کشتار شوید."
مکرون با تاکید بر ضرورت تضمینهای امنیتی برای اوکراین به هدف تامین صلح پایدار گفت: "باید مطمین شویم که اردوی اوکراین قدرتمند میشود. هم برای خودش و هم برای صلح در اروپا."
کییر استارمر، صدر اعظم بریتانیا نیز با اشاره بر "تاثیر بزرگ" جنگ اوکراین بر اروپا و بریتانیا گفت: "درباره امنیت فقط مسله اوکراین نیست، بریتانیا نیز است...زمانیکه امریکا کنار ما باشد، میتوانیم گامی بسیار بزرگ رو به جلو برداریم و امروز روز تاریخی برای اوکراین و برای اروپا است."
الکساندر استوپ، رییس جمهور فنلند، نیز با سپاسگزاری از ترمپ برای تلاشهایش جهت صلح و برگزاری این جلسه گفت: "در دو هفتهٔ گذشته پیشرفت بسیار بیشتری نسبت به سه و نیم سال گذشته داشتیم. این حرکت نمادین نشان میدهد اروپا و امریکا به اوکراین کمک میکند و بخش بسیار مهمی از آن تضمینهای امنیتی است."
دونالد ترمپ روز جمعه گذشته با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در ایالت الاسکا دیدار و گفتوگویشان را بسیار سازنده توصیف کرده بود.
