دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزویلا در عملیات نظامیان امریکایی، ضمن قدردانی از کارکرد نیروهای امریکایی گفت که شاید به حملۀ دیگر بر آن کشور نیازی نباشد.

رییس جمهور ترمپ روز شنبه سوم جنوری در سخنرانی از اقامتگاهش در پام بیچ ایالت فلوریدا به شرح وقایع این عملیات پرداخته و گفت که با دستگیری مادرور دیگر تهدید علیه شهروندان امریکا و ونزویلایی ها از بین رفت.

دونالد ترمپ همچنان گفت که تا زمان "گذار امن، شایسته و مدبرانه" در ونزویلا، امریکا ادارۀ آن کشور را در دست خواهد گرفت. او گفت: "ما خواستار صلح، آزادی و عدالت برای مردم عالی ونزویلا هستیم."

متن کامل سخنرانی رییس جمهور ترمپ را در ادامه بخوانید.

به دستور من، شب گذشته و اوایل صبح امروز [شنبه] نیروهای مسلح ایالات متحده یک عملیات نظامی فوق‌العاده در پایتخت ونزویلا انجام دادند که در آن از قدرت نظامی عظیم امریکا، از هوا، زمین و آب برای آغاز یک حملۀ چشمگیر استفاده شد. این حمله از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون نظیر نداشته است. این [کاربرد نیرو] علیه یک قلعۀ نظامی بسیار مستحکم در قلب کاراکاس بود تا دیکتاتور یاغی، نیکلاس مادورو، را به سزای اعمالش برساند.

این یکی از خیره‌کننده‌ترین، موثرترین و قدرتمندترین نمایش‌های قدرت و شایستگی نظامی امریکا در تاریخ ایالات متحده بود. اگر در موردش فکر کنید، برخی موارد خوب دیگر، مانند حمله بر سلیمانی، حمله بر البغدادی و نابودی و تخریب سایت‌های هسته‌ای ایران که اخیراً در عملیاتی به نام چکش نیمه‌شب انجام شد، همگی کاملاً اجرا و انجام شدند.

هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست به آنچه ایالات متحده دیروز به آن دست یافت، دست یابد، یا صادقانه بگویم، تنها در یک دوره زمانی کوتاه، تمام ظرفیت‌های نظامی ونزویلا ناتوان شدند زیرا مردان و زنان اردوی ما که با ما همکاری می‌کردند، کارمندان تنفیذ قانون، با موفقیت مادورو را در تاریکی شب دستگیر کردند. هوا تاریک بود، چراغ‌های کاراکاس عمدتاً به دلیل تخصص خاصی که ما داریم خاموش بودند.

هوا تاریک و مرگبار بود. اما [مادورو] به همراه همسرش، سیلیا فلورس، دستگیر شد و هر دو اکنون با عدالت امریکایی روبرو اند. بر مادورو و فلورس در ناحیه جنوبی نیویارک، [از سوی سارنوال ایالات متحده] جی کلیتون، به دلیل کمپین تروریزم مرگبار مواد مخدر علیه ایالات متحده و شهروندانش، اعلام جرم شده است. می‌خواهم از مردان و زنان اردوی ما که با سرعت، قدرت، دقت و شایستگی نفس‌گیر، یک شبه به چنین موفقیت خارق‌العاده‌ای دست یافتند، تشکر کنم.

شما به ندرت چنین چیزی می‌بینید. شما شاهد حملاتی در این کشور بوده‌اید که چندان خوب پیش نرفته‌اند. آنها مایه شرمساری بودند. اگر به افغانستان نگاه کنید، یا اگر به دوران جیمی کارتر نگاه کنید، روزهای متفاوتی وجود داشته است. ما دوباره به کشور محترم تبدیل شده‌ایم، شاید به شکل بی‌پیشینه، این جنگجویان آموزش‌دیده با ما همکاری می‌کردند. ماموران تنفیذ قانون آنان را در موقعیتی بسیار آماده دستگیر کردند.

آنان منتظر ما بودند. آنان می‌دانستند که ما کشتی‌های زیادی را در آب داریم که منتظر اند. آنان می‌دانستند که ما می‌آییم، بنابراین در حالت آماده‌باش بودند، چیزی که به آن موقعیت آماده‌باش می‌گویند، اما کاملاً غافلگیر شدند و خیلی سریع زمین‌گیر شدند. اگر آنچه را که من دیشب دیدم می‌دیدید، بسیار تحت تاثیر قرار می‌گرفتید.

مطمین نیستم که شما هرگز بتوانید آن را ببینید، اما دیدن آن فوق‌العاده بود. حتا یک سرباز امریکایی کشته نشد و حتا یک قطعه از تجهیزات امریکایی نیز از بین نرفت. ما شمار زیاد هلیکوپترها، طیاره‌ها، افراد بسیار بسیار زیادی داشتیم که در این جنگ دخیل بودند. اما به این فکر کنید که حتا یک قطعه از تجهیزات نظامی [ما] از بین نرفت. و مهم‌تر از آن، حتا یک سرباز هم کشته نشد.

اردوی ایالات متحده قوی‌ترین و هراس‌انگیزترین اردوی روی کره زمین است. با قابلیت‌ها و مهارت‌هایی که دشمنان ما به سختی می‌توانند تصور کنند. ما بهترین تجهیزات را در هر کجای دنیا داریم. هیچ تجهیزاتی مانند آنچه ما داریم وجود ندارد و می‌بینید که حتا اگر فقط به قایق‌ها نگاه کنید، ما ۹۷٪ از مواد مخدری را که از طریق بحر وارد می‌شود، از بین برده ایم.

هر قایق به طور متوسط ۲۵هزار نفر را می‌کشد. ما ۹۷درصد [کشتی‌های حامل مخدرات] را از بین بردیم. و این مواد مخدر عمدتاً از جایی به نام ونزویلا می‌آیند. ما قصد داریم ونزویلا را تا زمانی که بتوانیم یک گذار امن، شایسته و مدبرانه انجام دهیم، اداره کنیم. بنابراین نمی‌خواهیم درگیر ورود شخص دیگری شویم. و [آنگاه] همان وضعیتی را خواهیم داشت که در سال‌های طولانی گذشته داشتیم.

بنابراین ما قصد داریم کشور را تا زمانی که بتوانیم یک انتقال امن، شایسته و مدبرانه انجام دهیم، اداره کنیم. و این باید مدبرانه باشد، زیرا هدف ما همین است. ما خواهان صلح، آزادی و عدالت برای مردم بزرگ ونزویلا هستیم. و این شامل بسیاری از ونزویلایی‌هایی می‌شود که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند و می‌خواهند به کشورشان بازگردند. ونزویلا سرزمین آنان است. اگر کس دیگری ونزویلا را تصاحب کند که خیر مردم ونزویلا را در نظر ندارد، نمی‌توانیم این خطر را متقبل شویم.

ما دهه‌هاست که چنین وضعیتی را تجربه کرده‌ایم. ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفتد. ما اکنون آنجا هستیم، و چیزی که مردم نمی‌فهمند، اما وقتی من این را می‌گویم، آنان می‌فهمند، این است که ما اکنون آنجا هستیم، اما تا زمانی که گذار شایسته بتواند انجام شود، [آنجا] خواهیم ماند. بنابراین ما تا زمانی که انتقال مناسب انجام شود، در آنجا مانده و لزوماً آنجا را تا آن زمان اداره خواهیم کرد.

همانطور که همه می‌دانند، تجارت نفت در ونزویلا برای مدت طولانی دچار رکود، یک رکود کامل بوده است. آنان تقریباً هیچ چیزی [نفت را] استخراج نمی‌کردند، در مقایسه با آنچه می‌توانستند استخراج کنند و آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد. شرکت‌های نفتی بسیار بزرگ امریکایی مان، بزرگترین‌ها در هر کجای دنیا که داریم، وارد عمل می‌شوند، میلیاردها دالر خرج می‌کنند، زیربناهای به شدت آسیب‌دیده، زیربناهای نفتی، را تعمیر می‌کنند و شروع به کسب درآمد برای کشور می‌کنند.

اگر نیاز باشد، ما آماده‌ایم که حملۀ دوم و به مراتب بزرگتر را انجام دهیم. بنابراین ما آماده بودیم که اگر لازم باشد، مرحله دوم را هم اجرا کنیم. در واقع فرض می‌کردیم که مرحلۀ دوم ضروری خواهد بود. اما حالا احتمالاً دیگر لازم نیست. موج نخست، اگر می‌خواهید آن را چنین بنامید، حملۀ اول بسیار موفقیت‌آمیز بود، ما شاید نیاز به مرحلۀ دوم نداشته باشیم اما برای انجام مرحلۀ دوم آماده استیم، در حقیقت یک مرحلۀ به مراتب بزرگتر. این خیلی دقیق بود، اما ما موج بسیار بزرگتری داریم که احتمالاً لازم نیست انجام شود.

این همکاری ونزویلا با ایالات متحده امریکا، کشوری که همه به خاطر آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم و به دست آوریم، می‌خواهند با آن مشارکت داشته باشند، مردم ونزویلا را ثروتمند، مستقل و امن خواهد کرد. و این وضعیت بسیاری از ونزویلایی‌هایی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند، نهایت مسرور خواهد کرد.آنان رنج کشیدند. آنان رنج کشیدند. چیزهای زیادی از آنان گرفته شد. آنان دیگر رنج نخواهند کشید. مادورو، دیکتاتور نامشروع، سردستۀ یک شبکۀ گستردۀ جنایی بود که مسوول قاچاق مقادیر هنگفتی مواد مخدر مرگبار و غیرقانونی به ایالات متحده بود، آن گونه که در اعلام جرم علیه وی ادعا شده است.

او شخصاً بر کارتل شریری به نام کارتل دی لاس سولیس نظارت داشته است که ملت ما را با زهر کشنده غرق کرد و مسوول مرگ تعداد بی‌شماری از امریکایی‌ها، صدها هزار امریکایی در طول سال‌های گذشته بود که به خاطر او جان خود را از دست دادند. مادورو و همسرش به زودی با قدرت کامل عدالت امریکایی روبرو و در خاک امریکا محاکمه خواهند شد.

همین اکنون آنان سوار کشتی هستند. در نهایت به نیویارک می‌روند و بعد، حدس می‌زنم، تصمیمی بین نیویارک و میامی یا [جایی دیگر] در فلوریدا گرفته خواهد شد. اما ما افرادی داریم [که] توسط آنان شواهد قاطع جنایاتشان در محکمه ارایه خواهد شد. و من آن را دیده‌ام. من آنچه را که ما داریم دیده‌ام. این هم وحشتناک و هم نفس‌گیر است که چنین چیزی می‌توانست سال‌ها اجازه داشته باشد انجام شود. پس دوره ریاست جمهوری‌اش در ونزویلا به پایان رسید، مادورو در قدرت باقی ماند و یک کمپین بی‌وقفه خشونت، ترور و خراب‌کاری علیه ایالات متحده امریکا را راه اندازی کرد و نه تنها مردم ما، بلکه ثبات تمام منطقه را تهدید کرد و همه شما آن را دیدید.

علاوه بر قاچاق مقادیر هنگفتی مواد مخدر غیرقانونی که رنج و ویرانی‌های بی‌حد و حصری را در سراسر کشور - به ویژه در ایالات متحده - به بار آورد، مادورو باندهای وحشی و قاتل، از جمله باند خونخوار زندان تران د آراگوا، را برای ایجاد وحشت در جوامع امریکایی در سراسر ایالات متحده اعزام کرد. و او این کار را کرد. در واقع، آنان در کلورادو بودند. آنان مجتمع‌های اپارتمانی را تصرف کردند.

اگر کسی به پولیس زنگ بزند، انگشتش را قطع می‌کنند. آنان وحشی بودند، اما اکنون دیگر آنقدر وحشی نیستند. و من فقط باید به اردوی ما، پیت [هگسیت] و همه اعضای گارد ملی‌مان به خاطر کاری که انجام داده‌اند تبریک بگویم -- [حتا] در واشنگتن دی سی، جایی که ما شهری کاملاً امن داریم، در حالی که صادقانه بگویم، یکی از ناامن‌ترین شهرهای جهان بود. حالا ما هیچ جرمی در واشنگتن دی‌سی نداریم. ما قتلی نداشته‌ایم. چند هفته پیش حمله تروریستی داشتیم. [آن] کمی نوع دیگری از تهدید بود. اما مدت زیادی است – شش یا هفت ماه می‌شود - که قتلی نداشته‌ایم. قبلاً به طور متوسط دو - دو مورد در هفته در واشنگتن، پایتخت ما - داشتیم.

ما دیگر آن را نداریم. رستوران‌ها باز می‌شوند. همه خوشحال‌اند. آنان وارد می‌شوند و با دختران‌شان، با فرزندان و همسران‌شان قدم می‌زنند. آنان پیاده به رستوران‌ها می‌روند. رستوران‌ها در سراسر واشنگتن دی‌سی در حال باز شدن هستند. بنابراین می‌خواهم از گارد ملی تشکر کنم. می‌خواهم از اردوی ما و از نیروهای تنفیذ قانون تشکر کنم. [این] فوق‌العاده بوده است. و آنان باید این کار را در شهرهای بیشتری انجام دهند.

آنگونه که می‌دانید، ما در حال انجام این کار استیم و همین حالا این کار را در ممفیس، تنیسی، انجام می‌دهیم و جرایم کاهش یافته است. به تازگی چند هفته پیش شروع کرده‌ایم، اما جرایم اکنون ۷۷ درصد کاهش یافته است. والی لویزیانا – یک شخصیت عالی – تماس گرفت و آن گونه که می‌دانید خواستار کمک ما در یک ساحۀ مشخص بسیار خوب لویزیانا شد.

ما این کار را انجام داده‌ایم. این یک بخش دشوار بود و ما جرایم را کاهش داده‌ایم. می‌دانم که از همین حالا تقریباً به صفر رسیده است، پس از دو نیم هفته، جرایم در نیواورلیان تقریباً به صفر رسیده است. و ما فقط دو و نیم هفته آنجا بوده‌ایم. نمی‌توانم تصور کنم که چرا والیان نمی‌خواهند ما کمک کنیم. آن گونه که می‌دانید، ما در شیکاگو نیز کمک کردیم و جرایم در آنجا کمی کاهش یافت.

ما بسیار کم کمک کردیم چون هیچ... ما هیچ توانایی برای همکاری با والی نداشتیم. والی یک مصیبت بود، و شاروال هم یک مصیبت بود. اما کار ما جرایم را از بین برد. اما زمانیکه به ما نیاز دارند از آنجا بیرون می‌شویم. خواهیم فهمید. شما خواهید فهمید. شما در مورد آن خواهید نوشت. و به همین ترتیب، لاس انجلس - جایی که ما در اوایل، لاس انجلس را نجات دادیم، جایی که رییس ادارۀ پولیس بیانیه داد مبنی بر اینکه اگر حکومت فدرال دست به کار نمی‌شد، ما لاس انجلس را از دست می‌دادیم.

این مدت‌ها بعد از آتش‌سوزی‌ها بود. آن زمانی بود که آنان در لاس انجلس شورش کردند و ما کار بزرگی انجام دادیم، هرچند هیچ امتیازی به خاطر آن نگرفتیم، اما اشکالی ندارد. مهم نیست. به امتیاز گیری نیاز نداریم. اما زمانیکه به ما نیاز داشته باشند از آنجا بیرون خواهیم شد. آنان با ما تماس خواهند گرفت، اگر لازم باشد برخواهیم گشت. دوباره خواهیم رفت. اما ما در شهرهای مختلف کار بزرگی انجام دادیم.

اما نکتۀ عمده، جایی که ما به آن بسیار افتخار می‌کنیم، واشنگتن دی‌سی است، زیرا پایتخت کشورمان است. ما آن را از یک شهر آشفتۀ پر از جنایت به یکی از امن‌ترین شهرهای کشور تبدیل کردیم. اما باندهایی که آنان [رژیم مادورو] فرستادند، زنان و کودکان امریکایی را هدف تجاوز، شکنجه و قتل قرار دادند. در تمام شهرهایی که من نام بردم آنان یعنی- تران دی آروگوا- بودند و از سوی مادورو برای ایجاد دهشت برای مردم ما فرستاده شده بودند.

اکنون دیگر مادورو هرگز نمی‌تواند یک شهروند امریکا یا هر ونزویلایی را تهدید کند. دیگر تهدیدی وجود نخواهد داشت. سال‌هاست که من داستان‌های آن امریکایی‌های بی‌گناه را برجسته کرده ام که زندگی‌شان بی‌رحمانه توسط این سازمان تروریستی ونزویلایی به یغما رفته است. در واقع یکی از بدترین‌ها، می‌گویند که یکی از بدترین موارد، داستان جوسلین نونگارای، امریکایی ۱۲ سالۀ باشندۀ هیوستن است. جوسلین نونگارای زیبا. چه اتفاقی برایش افتاد؟

آن گونه که می‌دانید – او از سوی حیوانات تران در آروگوا ربوده شد، مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. آنان جوسلین را به قتل رساندند و جسدش را زیر پل رها کردند. آنجا یک پل بود. پلی که دیگر هرگز برای بسیاری از مردم مثل گذشته نخواهد شد. طوریکه بارها گفته‌ام، رژیم مادورو پس از دیدن آنچه اتفاق افتاد، زندان‌های خود را خالی کرد و بدترین و خشن‌ترین هیولاهای خود را به ایالات متحده فرستاد تا جان امریکایی‌ها را بربایند.

و آنان از مراکز روان درمانی و دیوانه‌خانه‌ها آمده بودند. آنان از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها آمده بودند. دلیل اینکه می‌گویم هر دو، در واقع شبیه به هم به نظر می‌رسند. زندان‌ها کمی خشن‌تر و اندکی سخت‌گیرتر است. یک مرکز روانی به اندازۀ یک دیوانه خانه سخت‌گیر نیست و ما هر دو را گرفتیم. آنان از مراکز روان درمانی فرستاده شده بودند.

آنان از زندان‌ها و محابس شان [افراد را] می‌فرستادند. آنان قاچاق‌بران مواد مخدر بودند. آنان همه افراد بد را به ایالات متحده می‌فرستادند، اما دیگر این طور نیست. و ما اکنون مرزی داریم که هیچ‌کس از آن عبور کرده نمی‌تواند.علاوه بر این، ونزویلا به طور یکجانبه نفت امریکا، دارایی‌های ایالات متحده و سکوهای امریکایی را تصرف و فروخته است که میلیاردها و میلیاردها دالر برای ما هزینه داشته است.

آنان مدتی پیش این کار را کردند، اما ما هرگز رییس جمهوری نداشتیم که کاری در مورد آن انجام دهد. آنان تمام اموال ما را گرفتند. این اموال ما بود. ما آن را ساختیم. و ما هرگز رییس جمهوری نداشتیم که تصمیم بگیرد کاری در مورد آن انجام دهد. در عوض، آنان در جنگ‌هایی شرکت کردند که ده هزار مایل دورتر بودند.

ما صنعت نفت ونزویلا را با استعداد، انگیزه و مهارت امریکایی ساختیم. و رژیم سوسیالیستی آن را در طول حکومت‌های قبلی از ما دزدید، و آنان آن را با زور [از ما] دزدیدند. این یکی از بزرگترین سرقت‌های اموال امریکایی در تاریخ کشورما بود، بزرگترین سرقت اموال در تاریخ کشورما محسوب می‌شود. زیربناهای عظیم نفتی ما غارت شدند، مثل اینکه ما کودک بودیم و ما هیچ کاری در مورد آن انجام ندادیم. اگر من می‌بودم کاری در این مورد انجام می‌دادم.

ایالات متحدۀ امریکا هرگز اجازه نخواهد داد که قدرت‌های خارجی مردم ما را غارت کنند و ما را به نیم‌کره خود ما و از آن بیرون برانند. این کاری است که آنان انجام دادند. علاوه بر این، تحت حکومت دیکتاتور برکنار شده مادورو، ونزویلا به طور فزاینده‌ای میزبان دشمنان خارجی در منطقه ما بود و به سلاح‌های تهاجمی خطرناکی دست می‌یافت که می‌توانست منافع و جان امریکایی‌ها را تهدید کند. و آنان دیشب از این سلاح‌ها استفاده کردند. آنان دیشب از این سلاح‌ها احتمالاً در همکاری با کارتل‌های فعال در امتداد مرز استفاده کردند.

همه این اقدامات نقض فاحش اصول اساسی سیاست خارجی امریکا بود که قدمت آن به بیش از دو قرن پیش بر می‌گردد و دیگر وجود ندارد. این اصول به دکتورین‌ مونرو برمی‌گردد. و دکترین مونرو مسله مهمی است، اما ما آن را بسیار بسیار کنار گذاشته‌ایم. اکنون آنها با دکتورین دانرو پیش می‌روند.نمی‌دانم. این دکتورین مونرو است، ما تقریباً آن را فراموش کرده‌ایم. خیلی مهم بود، اما فراموشش کردیم. دیگر آن را فراموش نمی‌کنیم. طبق استراتیژی جدید امنیت ملی ما، تسلط امریکا در نیم‌کره غربی دیگر هرگز زیر سوال نخواهد رفت. این اتفاق نخواهد افتاد.

بنابراین، در پایان، برای دهه‌ها، حکومت‌های دیگر این تهدیدات امنیتی رو به رشد در نیم‌کره غربی را در دوران حکومت ترمپ نادیده گرفته یا حتا به آنها دامن زده‌اند. ما در حال تثبیت مجدد قدرت امریکا به شیوه‌ای بسیار قدرتمند در منطقۀ خود هستیم. و منطقۀ ما با آنچه که همین چندی پیش بود، بسیار متفاوت است.

آینده چنین خواهد بود - و ما این کار را در دوره اول ریاست جمهوری‌ام انجام دادیم. ما در دوره اول ریاست جمهوری‌ام تسلط زیادی داشتیم و اکنون تسلط بسیار بیشتری داریم. همه به سمت ما برمی‌گردند. آینده با توانایی حفاظت از تجارت، قلمرو و منابعی که برای امنیت ملی اساسی هستند، مشخص خواهد شد.

اینها محراق امنیت ملی ما هستند. درست مانند تعرفه‌ها، آنان کشور ما را ثروتمند کرده‌اند و امنیت ملی ما را قوی‌تر از همیشه کرده‌اند. اما اینها قوانین آهنینی هستند که همیشه قدرت جهانی را تعیین کرده‌اند. و ما می‌خواهیم این را به همین شکل حفظ کنیم. ما مرزهای خود را مصوون خواهیم کرد، جلو تروریست‌ها را خواهیم گرفت، کارتل‌ها را در هم خواهیم شکست و از شهروندان خود در برابر همه تهدیدها، خارجی و داخلی، دفاع خواهیم کرد.

شاید دیگر روسای جمهور شجاعت یا هر چیز دیگری برای دفاع از امریکا نداشتند، اما من هرگز اجازه نخواهم داد تروریست‌ها و جنایتکاران با مصوونیت از مجازات علیه ایالات متحده فعالیت کنند.

این عملیات بسیار موفق باید هشداری برای هر کسی باشد که حاکمیت ایالات متحده را تهدید می‌کند یا جان امریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. از همه مهم‌تر، تحریم تمام نفت ونزویلا به طور کامل پابرجاست، کشتی‌های امریکا در موقعیت خود باقی می‌ماند و ایالات متحده تمام گزینه‌های نظامی را تا زمانی که به خواسته‌های ایالات متحده به طور کامل رسیدگی و [این خواسته‌ها] برآورده شود، حفظ می‌کند.

همه چهره‌های سیاسی و نظامی و ونزویلا باید درک کنند که آنچه برای مادورو اتفاق افتاد، می‌تواند برای آنان نیز اتفاق بیفتد، و اگر آنها حتا با مردم خود منصف و عادل نباشند، برای آنان هم اتفاق خواهد افتاد. مادورو، دیکتاتور تروریست، در ونزویلا در نهایت رفته است. مردم آزاد اند.

آنان [مردم ونزویلا] دوباره آزاد اند. مدت زیادی از آن زمان گذشته است، اما آنان آزاد اند. امریکا کشور امن‌تر است. امروز صبح، کشور سربلندتر است زیرا به این فرد وحشتناک و این کشور که کارهای بسیار بدی با ما می‌کرد، اجازه نداد. اجازه نداد اتفاق بیافتد.

و نیم‌کره غربی در حال حاضر محل بسیار امن‌تری برای بود و باش است. بنابراین می‌خواهم از همه به خاطر حضورشان در اینجا تشکر کنم. می‌خواهم از جنرال ریس کینی تشکر کنم. او مرد فوق‌العاده‌ای است. من با جنرال‌های زیادی کار کرده‌ام. با بعضی از آنان که دوست نداشتم کار کردم. با بعضی از آنان که برایشان احترامی قایل نبودم کار کردم. با بعضی از آنان که اصلاً خوب نبودند کار کردم. اما این مرد فوق‌العاده است.

دیشب شاهد یکی از دقیق‌ترین حملات به قلمرو ونزویلا بودم. منظورم این است که حمله‌ای برای [تحقق] عدالت بود. و من به او بسیار افتخار می‌کنم. و من به ، پیت هگسیت، وزیر جنگ‌ ما بسیار افتخار می‌کنم، که از او می‌خواهم چند کلمه‌ای صحبت کند. بسیار زیاد تشکر!