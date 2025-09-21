دونالد ترمپ، رییس جمهور، جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در فهرست سخنرانان کلیدی مراسم یادبود چارلی کرک شامل اند که قرار است روز یکشنبه در حومۀ شهر فینکس ایالت اریزونا برگزار شود.

نهاد "نقطۀ عطف ایالات متحده امریکا" که چارلی کرک آن را اساس گذاشته بود، این برنامه را سازماندهی و فهرست سخنرانان آن را نشر کرده است.

پیت هگسیت، وزیر جنگ، رابرت کنیدی، وزیر صحت و خدمات بشری، تلسی گابارد، رییس استخبارات ملی ایالات متحده، سوزی ویلز، رییس و ستیفن میلر، معاون رییس دفتر قصر سفید از دیگر مقام‌های حکومت ایالات متحده اند که در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

کرک به تاریخ دهم سپتمبر هنگام سخنرانی در رویدادی که از سوی بنیاد نقطۀ عطف ایالات متحده امریکا در دانشگاه یوتا ولی در شهر اوریم ایالت یوتا برگزار شده بود، ترور شد.

دو روز بعدتر، تایلر رابنسن، ۲۲ ساله، به ظن این گلوله‌باری بازداشت شد و به تاریخ ۱۶ سپتمبر به ارتکاب قتل عمد، متهم شد و سارنوالان گفته اند خواستار جزای مرگ برای وی خواهند شد.

مجالس سنا و نمایندگان ایالات متحده اوایل این هفته، قطعنامه‌ای را برای ارج‌گذاری به زندگی کرک و میراث کرک تصویب کرده و ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۵، تاریخ تولد کرک، را به صفت "روز ملی یادبود از چارلی کرک" مسما کردند.

مراسم یادبود و جنازۀ چارلی کرک در ورزشگاه ستیت فارم برگزار می‌شود. این ورزشگاه با گنجایش ۶۳هزار نفر در شهر گلندیل و در حدود ۱۵ کیلومتری شهر فینکس، مرکز ایالت اریزونا موقعیت دارد.