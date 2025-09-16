مظنون ترور کرک به هفت مورد متهم شد؛ سارنوال درخواست سزای مرگ کرده است

سارنوال ناحیه یوتا، مظنون به ترور چارلی کرک، فعال سیاسی را به هفت فقرۀ جرم سنگین، از جمله قتل عمد، متهم کرده و گفته است که او در حال ارایه درخواستی برای مجازات اعدام او است.

جیف گری، سارنوال ناحیۀ یوتا، روز سه شنبه در کنفرانس خبری گفت: "من در حال ثبت معلومات جنایی استم که در آن تایلر جیمز روبنسن ۲۲ ساله را به این جرایم متهم می‌کنم: مورد اول – قتل عمد، یک جرم سنگین به گونۀ عمدی یا آگاهانه که باعث مرگ چارلی کرک در شرایطی شد که یک خطر بزرگی را برای مرگ سایرین نیز ایجاد کرد."

گری افزود که اتهامات را فهرست کرده است: " مورد دوم - شلیک جنایی سلاح گرم که باعث جروحات متعدد بدنی گردید، جرم درجه یک."

گری گفت که ایالت یوتا، در موارد اول و دوم، عوامل تشدیدکننده‌ی بیشتری را مطرح می‌کند، زیرا اعتقاد بر این است که متهم، چارلی کرک را بر اساس دیدگاه سیاسی‌اش هدف قرار داده و این کار را با دانستن اینکه کودکان در محل حضور دارند و شاهد صحنه قتل خواهند بود، انجام داده است.

سارنوال با بیان مورد سوم گفت: "ممانعت از اجرای عدالت، جرم درجه ۲، [کتگوری جنحه] به خاطر جابجایی و پنهان کردن تفنگ مورد استفاده در گلوله باری. مورد چهارم - ممانعت از اجرای عدالت، جرم درجه ۲، [کتگوری جنجه] به خاطر دور انداختن لباس‌هایی که حین شلیک پوشیده بود."

سه اتهام دیگر عبارتند از دست‌کاری در شواهد، به خاطر دستور دادن به هم‌اتاقی‌اش تا پیام تیلفونی را که او را متهم می‌سازد پاک کند و دیگر دست‌کاری در شواهد به خاطر دستور دادن به هم‌اتاقی‌اش تا در صورت بازجویی توسط پولیس، سکوت اختیار کند؛ و ارتکاب جرم خشونت‌آمیز در برابر کودکان، به دلیل ارتکاب قتل باوجود آگاهی از حضور کودکان در محل.

گری گفت که بلافاصله پس از کنفرانس خبری که در آن اتهامات را اعلام کرد، درخواست مجازات اعدام را ثبت خواهد کرد. او افزود که این تصمیم را مستقلاً و بر اساس شواهد موجود گرفته است.

متهم بدون ضمانت در بازداشت به سر خواهد برد.

چارلی کرک، فعال سرشناس سیاسی و متحد رییس جمهور ترمپ، به تاریخ دهم سپتمبر حین صحبت به محصلین در دانشگاه ولی ایالت یوتا، در ناحیۀ گردن هدف گلوله قرار گرفت. رابنسن، به تاریخ یازدهم سپتمبر بازداشت شد.

سارنوال ناحیۀ یوتا گفت که دی‌ان‌ای که با رابنسن مطابقت می‌کند، روی ماشۀ تفنگ پیدا شده است.

این خبر در حالی به نشر می‌رسد که کاش پتیل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده، در مجلس استماعیۀ روز سه شنبه در کمیتۀ قضایی مجلس سنا، به شفافیت در روند تحقیقات قتل کرک متعهد شد.

پتیل از واکنش اف‌بی‌آی به این قتل دفاع کرد و گفت که ویدیو و عکس های اصلاح شده که از سوی اداره اش منتشر شد، منجر به دستگیری مظنون شده است. رییس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفت که پدر مظنون به ماموران تنفیذ قانون گفته است که "وقتی ویدیویی را که شما منتشر کردید دیدم، تشخیص دادم که پسرم است و با او مقابله کردم".

پتیل روز سه شنبه به هیات سنا گفت: "ما فقط در ۲۴ ساعت اول بیش از ۱۱۰۰۰ سرنخ دریافت کردیم، ۱۶۰۰۰ مورد به بخش رسانه های دیجیتل و خط معلوماتی ما ارسال شد - این شمار زیادی از معلومات است که باید بررسی شود."

آقای پتیل پیش از این گفته بود که ماموران اجرای قانون، معلومات و مصاحبه هایی را جمع آوری کرده اند که نشان میدهد مظنون، رابنسن ۲۲ ساله، "اساساً به ارتکاب قتل اعتراف کرده است".

رییس اف‌بی‌آی، روز دوشنبه در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس نیوز گفت: " شواهد و معلومات منتشر خواهد شد؛ من شواهد را کم و زیاد نمی‌کنم، اما آنچه را که از نظر معلومات یافت شد، خواهم گفت، تبادل یک پیام تیلفونی که در آن او، مظنون، به طور خاص گفته است که فرصت کشتن چارلی کرک را داشته و این‌کار را انجام خواهد داد."

پاتل می‌افزاید: "و وقتی که [رابنسن] پرسیده شده که چرا، او گفته است که با بعضی تنفر و کینه نمی‌توان مذاکره کرد."

سپنسر کاکس، والی یوتا روز یکشنبه ۱۴ سپتمبر گفت که رابنسن با مقامات محلی همکاری نمی‌کند.





کاکس به شبکۀ خبری ای‌بی‌سی گفت: "به مقامات اعتراف نکرده است ... اما تمام مردم اطراف وی، همکاری می‌کنند."