مقام‌های امریکایی می‌گویند که دو منسوب گارد ملی که در "حملۀ تروریستی" روز چهارشنبه (۲۶ نومبر)، در واشنگتن دی‌سی هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی شده بودند، از عملیات اولیه جان سالم به در بردند.

این درحالیست که مقام‌های امریکایی در حال بررسی گسترده‌تر در مورد عامل گلوله‌باری اند که یک شهروند افغانستان است و به مثابۀ یک "مجرم خارجی" شناخته می‌شود.

در کنفرانس خبری روز پنجشنبه (۲۷ نومبر) در واشنگتن دی‌سی، جینین پیررو، سارنوال ناحیۀ دی‌سی، منسوبین مجروح شدۀ گارد ملی را اندریو فولف و سارا بیکستروم، معرفی کرد که منسوبان گارد ملی ایالت ایالت وست ویرجینیا اند.

هر دو منسوب گارد ملی حدود ۲۰ سال عمر داشته و کمتر از ۲۴ ساعت قبل از اعزام به پایتخت ایالات متحده، به عنوان اعضای گارد ملی سوگند یاد کرده بودند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، نیروهای نظامی گارد ملی را در ماه اگست به عنوان بخشی از برنامۀ سرکوب جرم و جنایت، به پایتخت ایالات متحده مستقر کرد.

در اعلامیۀ که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه به نشر سپرد، فرد مهاجم تبعۀ افغانستان و "مجرم خارجی" رحمان الله لکنوال معرفی شده است. اعلامیه اذعان می‌دارد که حکومت پیشین ایالات متحده به رهبری جوبایدن به عنوان بخشی از برنامۀ استقبال از متحدان، در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ "به این تروریست اجازه داد وارد کشور [ایالات متحده] شود."

مقامات امریکایی اندکی پس از آن لکنوال را دستگیر و بازداشت کردند که او اوایل بعد از ظهر چهارشنبه، در شهر واشنگتن دی سی، چند بلاک دورتر از قصر سفید از فاصلۀ نزدیک به دو سرباز گارد ملی شلیک کرد.

جینین پیررو گفت که لکنوال ۲۹ ساله، باشندۀ بلینگهم در ایالت واشنگتن در شمال‌غرب ایالات متحده است. به گفتۀ پیررو مهاجم این فاصله را از غرب تا شرق امریکا توسط موتر به هدف انجام این حمله پیموده است.

پیررو افزود که مهاجم با یک تفنگچۀ ۳۵۷ اسمیت اند وسون به سمت نیروهای گارد ملی شلیک کرده و به اتهام حمله به قصد قتل در حالت مسلح و نگهداری سلاح گرم حین ارتکاب جرم خشونت‌آمیز، متهم خواهد شد.

کش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا یا (اف‌بی‌آی)، در کنفرانس خبری گفت که ماموران فدرال طی یک شب چندین حکم بازداشت در سراسر ایالات متحده اجرا کردند، از جمله تفتیش منزل لکنوال در ایالت واشنگتن، جایی که به گفتۀ پتیل، دستگاه‌های الکترونیکی را ضبط و با تمام افرادی که در آنجا بودند مصاحبه کردند.

رییس اف‌بی‌آی افزود که تحقیقات از همکاران لکنوال همچنین باعث شد تا ماموران در شهر سن دیگو، کالیفورنیا، نیز با شماری مصاحبه انجام دهند.

جنین پیررو در کنفرانس خبری روز پجشنبه گفت: "پیام من به این فرد که این اعمال را انجام داد اینست که تو هدف غلط ، شهر غلط و کشور غلط را انتخاب کردی و تو به خاطر خشونت و شرارتی که در پایتخت کشور ما انجام دادی، پشیمان خواهی شد."