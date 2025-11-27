یک شهروند افغانستان پس از گلوله باری بر دو منسوب گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی، روز چهارشنبه بازداشت شد.

دانستنی‌ها در مورد مظنونی که مقام‌های امریکایی می‌گویند حملۀ تروریستی انجام داده و از او به عنوان "بیگانۀ جنایتکار" یاد می‌کنند، در اینجا گردآوری شده است.

لکنوال چه زمانی به ایالات متحده رسید؟

وزارت امنیت داخلی ایالات متحدۀ امریکا می‌‌گوید که رحمان‌الله لکنوال، ۲۹ ساله، پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان به عنوان بخشی از برنامه "عملیات استقبال از متحدان" به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شد. این وزارتخانه گفته است که این برنامه "به هزاران شهروند بررسی ناشدۀ افغانستان، به شمول تروریستان، اجازه داد" تا وارد ایالات متحده شوند. مظنون در ایالت واشنگتن در شمالغرب ایالات متحده زندگی می‌کرد.

لکنوال به چه اتهامی مواجه است؟

جنین پیررو، سارنوال ناحیۀ دی‌سی، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مظنون با هدف انجام حمله، از غرب امریکا تا واشنگتن دی‌سی رانندگی کرده است. او گفت که لکنوال روز چهارشنبه با یک تفنگچه به سمت نیروهای گارد ملی آتش گشود. او با اتهامات حمله به قصد کشتن در حالت مسلح و نگهداری سلاح گرم حین ارتکاب جرم خشونت روبرو است.

جنین پیررو در کنفرانس خبری روز پجشنبه گفت: "پیام من به این فرد که این اعمال را انجام داد اینست که تو هدف غلط ، شهر غلط و کشور غلط را انتخاب کردی و تو به خاطر خشونت و شرارتی که در پایتخت کشور ما انجام دادی، پشیمان خواهی شد."

درباره سابقۀ لکنوال چه می ‌دانیم؟

جزییات مربوط به مظنون هنوز در حال بررسی است، اما جان راتکلیف، رییس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده (سی‌آی‌ای) گفت که لکنوال در گذشته با نهادهای دولتی ایالات متحده در افغانستان، از جمله با سی آی ای، همکاری داشته است.

راتکلیف، به خبرگزاری امریکایی فاکس نیوز گفت: "در پی خروج فاجعه ‌بار جو بایدن از افغانستان، دولت بایدن آوردن این فرد به ایالات متحده را در سپتمبر ۲۰۲۱ به دلیل کار قبلی او با دولت ایالات متحده، از جمله سی آی ای، به عنوان عضو یک نیروی همکار در قندهار که اندکی پس از تخلیه آشفته پایان یافت، توجیه کرد."

رییس سی‌آی‌ای در این باره مورد جزییات بیشتری نداد، اما کش پاتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) روز پنجشنبه گفت: "ما به طور کامل در حال بررسی این جنبه از سابقه او هستیم، که بررسی هرگونه همکار شناخته شده‌ای را که او در خارج از کشور یا در ایالات متحده امریکا دارد، احتوا می‌کند."

کش پتیل، در کنفرانس خبری گفت که ماموران فدرال طی یک شب چندین حکم بازداشت در سراسر ایالات متحده اجرا کردند، از جمله تفتیش منزل لکنوال در ایالت واشنگتن، جایی که به گفتۀ پتیل، دستگاه‌های الکترونیکی را ضبط و با تمام افرادی که در آنجا بودند مصاحبه کردند.

رییس اف‌بی‌آی افزود که تحقیقات از همکاران لکنوال همچنین باعث شد تا ماموران در شهر سن دیگو، کالیفورنیا، نیز با شماری مصاحبه انجام دهند.

تاکنون، مقامات می‌گویند که انگیزۀ این گلوله باری را نمی‌دانند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.