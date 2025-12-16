ترمپ: با ادامۀ مذاکرات در اروپا توافق صلح اوکراین 'نزدیکتر' شده است

دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که در تلاش‌های واشنگتن برای کاهش اختلاف بین اوکراین و روسیه در زمینۀ طرح صلح پیشنهادی امریکا به هدف پایان دادن به جنگ چند ساله در اوکراین، پیشرفت حاصل شده است.

رییس جمهور ترمپ گفته است که در روزهای اخیر "مذاکرات بسیار طولانی و بسیار خوبی" صورت گرفته است و اظهار داشت که " اوضاع به خوبی پیش می ‌رود."

ترمپ روز دوشنبه در مراسمی در قصر سفید گفت: "فکر می‌ کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیکتر شده‌ایم و خواهیم دید که چه کاری می ‌توانیم انجام دهیم. ما می‌‌خواهیم جان بسیاری را نجات دهیم."

این اظهارات آقای ترمپ پس از دو روز مذاکره در برلین، آلمان، بین مقام‌های ایالات متحده و اوکراین در حالی طرح شد که واشنگتن به تلاش‌‌های جدید خود برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانۀ روسیه علیه اوکراین ادامه می‌دهد.

استیف ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، هیات امریکایی را در مذاکرات با ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین و دیگر مقام‌ها رهبری کردند.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ما از حمایت فوق ‌العادۀ رهبران اروپایی برخور استیم، آنان نیز می‌‌خواهند به این جنگ پایان دهند."

دونالد ترمپ بار دیگر تاکید کرد که ماه گذشته ۲۷۰۰۰ نفر، عمدتاً سرباز، در جنگ اوکراین کشته شد، جنگی که او بارها گفته است "هرگز نباید آغاز می‌‌شد."

پس از ساعت‌ها مذاکرات طولانی آخر هفته، ویتکاف در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "نمایندگان در مورد طرح ۲۰ ماده‌ای صلح، اجندای اقتصادی و موارد دیگر بحث‌های عمیقی داشتند و پیشرفت زیادی حاصل شد."

این طرح ۲۰ ماده‌ای نسخۀ اصلاح‌ شده چارچوبی است که ایالات متحده ماه گذشته تهیه کرده بود.

روسیه در فبروری سال ۲۰۲۲ بر اوکراین حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.