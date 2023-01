نشریهٔ واشنگتن اکزماینر در گزارشی گفته است در حالی که جهان از تاثیرات "زن ستیزی طالبان خشمگین است" رهبران این گروه خاموشانه روند تهیهٔ فهرست کشتن "دشمنان" باقی ماندهٔ خود را تهیه می‌کنند.

این نشریه گفته است که گزارش‌ها می‌رساند که طالبان از بزرگان قریه‌ها و وکلا خواسته اند تا فهرست افرادی را تهیه کنند که با اردوی پیشین افغانستان کار کرده یا از خارجی‌ها در این کشور حمایت کرده اند.

واشنگتن اکزمانیر به نقل از یک شهروند افغانستان که نام او را ذکر نکرده نگاشته است که کارمندان استخبارات طالبان موظف شده اند تا موقعیت‌ افراد مورد نظر را تثبیت کنند.

این منبع افزوده است که چندین نفری که با حکومت پیشین ارتباط داشته یا با نیروهای ناتو کار کرده اند، از قبل بازداشت شده اند و چندین نفر دیگر توسط کارمندان استخبارات طالبان کشته شده اند.

این در حالی است که در روز های اخیر در مکتوبی که گفته می‌شود مربوط به استخبارات طالبان است، در رسانه‌های اجتماعی نشده است. در این مکتوب نام‌های از نظامیان پیشین ذکر شده و دستور بازداشت آنان داده شده است.

صدای امریکا صحت این مکتوب را به گونهٔ مستقل تایید کرده نمی‌تواند.

در اوایل ماه جاری، سازمان رواداری با نشر گزارشی گفت که طالبان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا نومبر ۲۰۲۲ میلادی ۶۳۳ غیرنظامی، نظامیان پیشین، سلفیان، اعضای جبهه مقاومت و دیگر گروه‌های مخالف خود را کشته اند.

بر اساس گزارش این سازمان ۳۲۰ مورد کشتار فراقانونی در قندهار، ۱۱۳ مورد در پنجشیر، ۱۰۰ مورد در ننگرهار و صد مورد دیگر نیز در سرپل صورت گرفته است.

حکومت طالبان تا اکنون در مورد این گزارش‌ها چیزی نگفته است، اما مقامات این گروه در گذشته گفته بودند که رهبر طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، عفو عمومی را اعلام کرد و از این رو آنان با هیچ کسی دشمنی ندارند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قبلاً به صدای امریکا گفته بود: "موارد گرفتاری خود سرانه اصلاً اجازه نیست.

او گفته بود که پس از اعلام عفو عمومی اصلاً "قتل‌های خودسرانه و قتل نیروهای اداره قبلی" اجازه نیست. اما او اذعان کرد که "موارد متعددی را داریم که بخاطر انتقام جویی شخصی صورت گرفته است" و عاملان آن زندانی شده اند.

گزارش واشنگتن اکزماینر در حالی نشر شده است که هزاران نفر از متقاضیان ویزهٔ خاص مهاجرت هنوز هم در افغانستان حضور داشته و در انتظار بیرون شدن از این کشور اند.

بر اساس این گزارش، شماری زیادی از این افراد تلاش دارند به گیر طالبان نیافتند زیرا این گروه اکنون به سیستم‌های بایومتریک امریکایی دسترسی یافته اند که معلومات آنان در آن درج است.

واشنگتن اکزمانیر به نقل از جیف فنوف، یکی از مسوولین موسسهٔ "No One Left Behind" که در روند انتقال متقاضیان ویزه‌ٔ خاص مهاجرت امریکا کمک می‌کند، نوشته که گفته است، گروه‌های غیرانتفاعی به نگرانی عمیق اقدامات تلافی‌جویانهٔ طالبان را دنبال می‌کنند.

او گفته است که این سازمان (No One Left Behind) ۳۰۰ موردی کشته شدن متقاضیان ویزهٔ خاص مهاجرت را جمع آوری کرده است.



این سازمان این موارد را به گونهٔ انفرادی تایید نکرده است، اما گفته است که از این میان حد اقل ۱۸۲ قضیه‌ای که بررسی شده است، متقاضیان ویزهٔ خاص مهاجرت در حالی کشته شده اند که در انتظار به دست آوردن ویزه‌های خود بودند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به گونهٔ فرقانونی، دست به کشتار نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت پیشین زده اند.

این در حالی است که روز یک شنبه، افراد مسلح مرسل نبی‌زاده، عضو پارلمان پیشین افغانستان را در منزل‌اش به ضرب گوله کشتند.

اکزماینر گفته است که تا هنوز واضح نیست که این عضو پارلمان پیشین افغانستان به دستور طالبان کشته شده است یا طالبان نتوانسته اند امنیت را در این کشور تامین کنند.

پیش از این، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و سازمان عفو بین المللی نیز از کشته شدن صدها نفر به گونهٔ فراقانونی توسط طالبان گزارش داده بودند. اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده اند.