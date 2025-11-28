مقام‌های امریکایی می‌گویند که برای منسوب گارد ملی ایالات متحده که در حملۀ تروریستی توسط یک شهروند افغانستان کشته شد، به دادخواهی ادامه خواهند داد.

سارا بکستروم، زن ۲۰ سالۀ منسوب گارد ملی امریکا، که روز چهارشنبه با یک همکار دیگرش در این حمله در نزدیکی قصر سفید زخمی شده بود، روز پنجشنبه در اثر شدت زخم‌هایش درگذشت.

پم باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، روز پنجشنبه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که به خاطر مرگ بکستروم "برباد" شده است. باندی نوشت: "لطفاً برای خانوادۀ سارا دعا کنید. امریکا هرگز شجاعت او را فراموش نخواهند کرد. عدالت برای سارا تامین خواهد شد."

جینین پیررو، سارنوال حوزۀ دی‌سی، پایتخت ایالات متحده، نیز در شبکۀ ایکس بکستروم را "قهرمانی" خواند که "داوطلبانه" خدمت کرد و "نهایت فداکاری را انجام داد". او در ادامۀ این پیام نگاشت: "روحش شاد باد. اکنون زمان انتقام مرگ او و تامین عدالت است."

پیررو روز پنجشنبه، پیش از درگذشت بکستروم، به خبرنگاران گفت که در صورتی که هر یک از منسوبان گارد ملی از این حمله جان سالم به در نبرند، مهاجم مسلح "به گونۀ قطعی" به قتل عمد متهم خواهد شد.

مقام‌های امریکایی گفته اند که مهاجم رحمان‌الله لکنوال نام داشته و شهروند افغانستان است که در سپتمبر ۲۰۲۱ در جریان عملیات تخلیۀ نظامی حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، از افغانستان به امریکا منتقل شده بود، زمانیکه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون و طالبان بر آن کشور حاکم شدند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه در تماس تلیفونی با نظامیان امریکایی به مناسبت روز شکرگزاری گفت که اندرو فولف، منسوب دیگر گارد ملی امریکا که ۲۴ سال عمر دارد و در این حمله زخمی شده است، در "وضعیت بسیار خراب" قرار دارد و به گفتۀ وی بین مرگ و زندگی در تقلا است. ترمپ گفت: "امیدوارم خبرهای بهتری در مورد وی داشته باشیم."

ترمپ با اشاره به لکنوال که به ضرب گلولۀ یک منسوب دیگر گار ملی در صحنۀ حمله زخمی شد، در این تماس تلیفونی گفت: "هیولایی که این کار را انجام داد نیز در وضعیت بسیار جدی قرار دارد."

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت: "این قساوت شنیع به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی ما بزرگتر از این نیست که اطمینان حاصل کنیم که کنترول کامل بر مردمی داشته باشیم که به کشور ما وارد شده و در اینجا باقی می‌مانند."