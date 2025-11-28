دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پنجشنبه شب (۲۷ نومبر)، از درگذشت سارا بیکستورم، منسوب گارد ملی امریکا خبر داد که روز چهارشنبه در گلوله باری در واشنگتن دی سی زخمی شده بود.

بیکستروم و هم‌قطارش اندریو فولف در این گلوله‌باری به شدت زخمی شده بودند، هرچند مسوولان امریکایی روز پنجشنبه از عملیات موفقانۀ جراحی آنان خبر داده بودند.

رییس جمهور ترمپ پنجشنبه شب در پیام تلویزیونی که به گونۀ زنده پخش می‌شد بیکستروم را یک شخص "بسیار قابل احترام و خارق‌العاده" خواند و گفت: "او در گذشت و دیگر در میان ما نیست."

مقام‌های امریکایی گفته اند که مهاجم مظنون این گلوله‌باری رحمان‌الله لکنوال، شهروند ۲۹ سالۀ افغانستان است که در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ و در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده بود.

جینین پیررو، سارنوال ناحیۀ دی‌سی، روز پنجشنبه گفت که لکنوال باشندۀ شهر بلینگهم در ایالت واشنگتن در شمال‌غرب ایالات متحده است. به گفتۀ پیررو مهاجم این فاصله را از غرب تا شرق امریکا توسط موتر به هدف انجام این حمله پیموده است.

پس از این رویداد، ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که طی مراحل درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان را متوقف کرده است.

در این پیام آمده است: "از همین لحظه، طی مراحل تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستان تا زمان بررسی بیشتر پروتوکول‌های امنیتی و بررسی سوابق [افراد]، به گونۀ نامحدود متوقف می‌شود. حفاظت و مصوونیت سرزمین ما و مردم ایالات متحده، یگانه مورد تمرکز و ماموریت ما باقی می‌ماند."

در چارچوب برنامۀ "عملیات استقبال از متحدان" که همزمان با خروج "پرهرج و مرج" نظامیان امریکایی از افغانستان روی دست گرفته شد، ده‌ها هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند.

در آن زمان، حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، گفت که این برنامه به هدف کمک به "افغان‌های آسیب‌پذیر، به شمول کسانی است که برای دو دهه در کنار ایالات متحده در افغانستان کار کرده اند تا آنان به گونۀ مصوون در ایالات متحده مسکن گزین شوند."

حکومت بایدن گفته است که بیش از ۴۰ درصد افغان‌هایی که در جریان عملیات تخلیۀ نظامی وارد ایالات متحده شدند، واجد شرایط دریافت ویزۀ ویژۀ مهاجرت (اس‌آی وی) بودند. برنامۀ اس‌آی‌وی به افغان‌هایی که در جریان دو دهه حضور ایالات متحده در افغانستان با نظامیان و حکومت امریکا کار کرده اند، زمینۀ اقامت دایم و تدریجاً کسب شهروندی ایالات متحده را مهیا می‌کند.