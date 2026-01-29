روبیو جلسات سطح فنی امریکا را با دنمارک در مورد گرینلند تایید کرد 

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، مذاکرات جاری بین مقامات ایالات متحده، دنمارک و گرینلند را در مورد منافع امنیت ملی واشنگتن در این جزیره قطبی تایید کرده و گفته است که انتظار نتیجۀ مثبتی را دارد.
روبیو این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۸ جنوری)، در جلسه استماعیۀ کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده در واشنگتن بیان کرد.
وزیر خارجۀ امریکا در پاسخ به پرسش کریس کونز سناتور دموکرات از ایالت دلاور گفت: "حتی همین حالا که با شما صحبت میکنم، جلساتی در سطح فنی بین ما و شرکایمان در گرینلند و دنمارک در مورد این موضوع برگزار خواهد شد و فکر میکنم ما روندی را در پیش گرفتهایم که ما را به نتیجه خوبی برای همه خواهد رساند."
روبیو مجدداً تاکید کرد که منافع امنیت ملی رییس جمهور دونالد ترمپ در گرینلند دیرینه است، به قبل از حکومت فعلی برمیگردد و توسط متحدان ایالات متحده نیز به رسمیت شناخته شده است.
پس از دیدار ۲۱ جنوری، رییس جمهور ترمپ با مارک روته، منشی عمومی ناتو، در داووس سویس، دونالد ترمپ اعلام کرد که با اتحاد ناتو در مورد "چارچوب یک توافق آینده" در مورد گرینلند به "تفاهم" رسیده است.
وزیر خارجه روبیو با اشاره به سخنرانی ترمپ در داووس، استفاده از زور برای تصاحب این جزیره را رد کرده و نسبت به مذاکرات ابراز خوشبینی کرد.
روبیو گفت: "فکر میکنم قرار است کار مثبتی انجام دهیم؛ قرار است این روند را به روشی بسیار حرفهای و مستقیم آغاز کنیم. این روند امروز آغاز میشود و یک روند منظم خواهد بود."
در همین حال، لارس لوکه رسموسن، وزیر خارجه دنمارک، در واکنش به مذاکرات روز چهارشنبه در واشنگتن، این جلسه را "بسیار سازنده" خواند و گفت که جلسات بیشتری برنامهریزی شده است.
گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، یک منطقه خودگردان تحت حاکمیت دنمارک است.
گروه