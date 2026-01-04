تعهد ترمپ به تامین صلح و عدالت به مردم ونزویلا

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به مردم ونزویلا تعهد کرده است تا زمانیکه ایالات متحده بتواند انتقال امن قدرت را به رهبری جدید آن کشور تضمین کند، ونزویلایی‌ها از صلح و عدالت برخوردار خواهند بود.

این درحالیست که پس از دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور و رییس جمهور ونزویلا به روز شنبه سوم جنوری، حکومت به رهبری ترمپ گفته است که ادارۀ آن کشور را در دست خواهد گرفت.

رییس جمهور ترمپ روز شنبه در کنفرانس خبری در فلوریدا در پاسخ به پرسشی، خطاب به مردم ونزویلا گفت: "شما صلح، عدالت، و بخشی از ثروت‌هایی را که باید برای مدت طولانی از آنها برخوردار می‌بودید، و [رژیم مادورو] از شما دزدیده است، به دست خواهید آورد."

ترمپ افزود: "شما یک کشور واقعی خواهید داشت. شما به طول بالقوه یک کشور عالی خواهید داشت. رییس جمهور ایالات متحده در ابتدای کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده ونزویلا را تا زمانی "اداره" خواهد کرد که "یک گذار امن، شایسته و مدبرانه" را به رهبری جدید انجام دهیم.

بر اساس روایت‌هایی که ترمپ و همکارانش در کنفرانس خبری شریک ساختند، نیروهای امریکایی، نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس را در یک عملیات نظامی پیش از طلوع آفتاب، اوایل روز شنبه سوم جنوری، در داخل مجتمع مستحکم شان در کاراکاس، پایتخت ونزویلا، دستگیر کرده و با هلیکوپتر به یک کشتی جنگی امریکایی برای انتقال به نیویارک منتقل کردند.

مادورو و همسرش از سوی یک محکمۀ فدرال ایالات متحده، به جرایم مرتبط با تروریزم مواد مخدر متهم شده اند.

رییس جمهور ترمپ گفت که دلسی رودریگز، معاون رییس جمهور ونزویلا که به عنوان معاون مادورو خدمت می‌کرد، اندکی قبل به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرده و "گفتگوی طولانی" با مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، داشته و به ایالات متحده متعهد شده است که "هر کاری که لازم باشد" انجام دهد.

دونالد ترمپ درباره رودریگز گفت: "به نظرم او خیلی مهربان بود، اما واقعاً چاره دیگری ندارد."

پس از صحبت‌های ترمپ، رودریگز برای اولین بار پس از دستگیری مادورو در اوایل صبح شنبه، در انظار عمومی ظاهر شد و در سخنرانی‌ای که به صورت زنده از تلویزیون دولتی پخش می‌شد، در جلسه شورای دفاع ملی ونزویلا، از عملیات نظامی امریکا انتقاد کرد. قصر سفید بلافاصله به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد اظهارات رودریگز پاسخی نداده است.

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا قبل از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، به دستیاران مادورو هشدار داد و گفت: "همه چهره‌های سیاسی و نظامی در ونزویلا باید درک کنند که آنچه برای مادورو اتفاق افتاد، می‌تواند برای آنان نیز اتفاق بیفتد و اگر با مردم خود منصف نباشند، این اتفاق برای آنان نیز رخ خواهد داد."

اوضاع کاراکاس و واکنش مردم

هیلینا کارپیو، یک خبرنگار آزاد ونزویلایی از ساحۀ چاکاو در شرق کاراکاس، به صدای امریکا گفت که ساکنان این محله که عمدتاً از طبقه متوسط اند و پایگاه مخالفان است، در ابتدا با شادی به پست ترمپ در شبکۀ تروت سوشیل واکنش نشان دادند.

رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل ساعت ۵:۲۱ صبح به وقت ونزویلا اعلام کرد که نیکولاس مادورو دستگیر شده است.

کارپیو گفت: "مردم از کلکین‌های اپارتمان‌هایشان فریاد می‌زدند و دیگ و تخم‌پزی‌هایشان را می‌گرفتند و با قاشق‌های چوبی محکم به آنها می‌کوبیدند - روش سنتی برای اعتراض به حکومت مادورو. اما بعد اوضاع آرام‌تر شد و ساعت ۷ صبح که خورشید طلوع کرد، جاده‌ها کاملاً خالی بودند."

کارپیو گفت که عدم اطمینان در مورد اینکه آیا رودریگز و دیگر دستیاران مادورو در قدرت باقی خواهند ماند یا نه، باعث شده است که بسیاری از مردم نسبت به آنچه در پیش است، ترسیده و از احتیاط کار گیرند و تمایلی به انتشار بیانیه‌های تبریک در رسانه‌های اجتماعی یا گروه‌های وتس‌اپ نداشته باشند.

رودریگز از سال ۲۰۱۸ به عنوان معاون رییس جمهور ونزویلا خدمت کرده است، نقشی که به او اختیار تام بر شبکه‌های استخباراتی سرکوبگر حکومت مادورو را داده است.

هیلینا کارپیو خبرنگار آزاد باشندۀ شرق کاراکاس گفت که در جاده‌های چاکایو هیچ نشانه‌ای از حضور نظامی یا "گروه‌های مسلح طرفدار مادورو" که به عنوان یک نیروی شبه‌نظامی غیررسمی عمل می‌کنند، وجود ندارد.

اما او همچنین گزارش داد که صف‌های فزاینده‌ای برای غذا دیده می‌شود، زیرا ساکنان به دنبال ذخیره مایحتاج خود هستند. او اضافه کرد که ونزویلایی‌ها "با بحران‌ها بیگانه نیستند. ما قبلاً ساعت‌ها برای [به دست آوردن] غذا صف کشیده‌ایم."