سکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، اعلام کرده است که امریکا در یک روز – تاریخ ۲۲ اگست – ۲۳میلیارد دالر تعرفه جمع آوری کرده است که مقام‌های امریکایی این افزایش درآمد را ناشی از وضع "تعرفه‌های متقابل" می‌دانند که رییس جمهور دونالد ترمپ در ماه اپریل آن را وضع کرد.

بسنت در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس، با اشاره به تاثیر اندک افزایش تعرفه‌ها بر مصرف کنندگان امریکایی، نگاشت: "بهترین بخش اینکه نرخ تورم برای مصرف کنندگان هیچ است. پس از افزایش تعرفه‌ها در ماه اپریل، نرخ کالاها تنها ۰.۷ درصد افزایش یافته است."

وزیر مالیۀ ایالات متحده به تاریخ ۲۲ جولای گزارش داد که حکومت امریکا در شش ماه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر از تعرفه‌ها عاید داشته است که به گفتۀ وی در مسیر تعیین شدۀ درآمد ۳۰۰میلیارد دالری از این ناحیه در حرکت است.

اما بنست روز سه شنبه این پیش بینی را تعدیل کرد و گفت که وزارت مالیه شاهد "افزایش قابل ملاحظه" عواید تعرفه‌ها بین ماه‌های جولای تا اگست بوده و انتظار می‌رود که جهش بزرگتری بین ماه‌های اگست تا سپتمبر وجود داشته باشد.

بسنت در نشست کابینۀ ایالات متحده که روز سه شنبه به ریاست دونالد ترمپ برگزار شده بود، گفت: "فکر می‌کنم که در مسیر مان به سمت عواید بیشتر از نیم تریلیون دالر قرار داشته می‌توانیم، شاید هم یک تریلیون دالر."

وزیر مالیۀ ایالات متحده از اقدامات اتخاذ شده از سوی حکومت دونالد ترمپ در این زمینه تمجید کرد. او در نشست کابینه خطاب به رییس جمهور ترمپ گفت: "امنیت اقتصادی امنیت ملی است و کشور ما هرگز به این اندازه امن نبوده است، تشکر از شما!"

ترمپ تعرفه‌های گستردۀ جدید را در اواخر ماه جولای بر ۶۶ کشور وضع کرد تا کسر تجارت ایالات متحده را با کشورهای دیگر بکاهد و تجارت جهانی را متحول کند.

ایالات متحده از توافقنامه‌های جدید تجارتی با اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان، کوریای جنوبی، اندونیزیا و فلیپین خبر داده است.

ایالات متحده مهلت وضع تعرفه‌های جدید تجارتی بر مکسیکو و چین را تمدید کرده است، تا فرصتی برای رسیدن توافق جدید تجارتی باشد.

ایالات متحده هچنین تعرفه‌ها بر کالاهای چین را به ۳۰درصد کاهش داده و چین نیز تا زمان مذاکرات دو کشور در ماه نومبر، میزان تعرفه بر کالاهای امریکایی را به ۱۰درصد کاهش داده است.

ایالات متحده همچنان تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از کانادا را به ۳۵درصد و تعرفه بر کالاهای هند را به ۵۰درصد رسانده است.

بر اساس آمار وزارت مالیۀ ایالات متحده، قرضۀ ملی امریکا از مرز ۳۷ تریلیون گذشته است، اما به گفتۀ سکات بسنت، حکومت کنونی ایالات متحده در زمینۀ کاهش کسر بودجه کارکرد "بامعنا" داشته است.

قصر سفید هفتۀ گذشته گزارش داد که تعرفه‌های وضع شده از سوی رییس جمهور ترمپ کسر کلی بودجه را در طول یک دهۀ آینده به اندازۀ چهار تریلیون دالر خواهد شد.